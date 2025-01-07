MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli Köyü gerçek mi?

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli Köyü gerçek mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zembilli dizisi, hem güçlü kadrosu hem de doğal ve tarihi dokusuyla izleyicilerin dikkatini çekti. Zembilli dizisi nerede çekiliyor sorusu da seyircilerin merak ettiği konulardan biri oldu.

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli Köyü gerçek mi?

Zembilli dizisi, ekran macerasına başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Toros Dağları’nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu’ya bakan bir kasaba olan Zembilli, yörüklerin yuvası olarak tanımlanıyor. Küçük ama huzurlu bir kasaba olan Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor ve izleyicilerin içini ısıtacak bir hikaye sunuyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 075127

ZEMBİLLİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zembilli dizisinin çekim yeri, gerçekte var olmayan bir köy olan Zembilli'nin, Elmalı ve çevresindeki köylerden ilham alınarak tasarlanmış olmasıyla dikkat çekiyor. İzmir'in Ödemiş ilçesi, dizinin atmosferini oluşturacak doğal güzellikleriyle dizinin çekimleri için ideal bir mekân haline gelmiş. Bu kasaba, sadece manzarasıyla değil, aynı zamanda içindeki sıcak hikâyesiyle de izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunuyor.

2

ZEMBİLLİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosu, deneyimli oyuncular ve genç yeteneklerden oluşuyor. Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi tanınmış isimler, Zembilli'nin unutulmaz karakterlerine hayat veriyor. Ayrıca Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı gibi yetenekli oyuncular da kadroda yer alıyor.

Zembilli'nin karakterleri, kasaba yaşamının zorluklarıyla mücadele eden, aynı zamanda içsel çatışmalarını da çözmeye çalışan derinlemesine işlenmiş figürler olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Sude Zülal Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı!

En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı!

Bakan Şimşek imzaladı! Memur ve emeklisine zam oranı resmileşti

Bakan Şimşek imzaladı! Memur ve emeklisine zam oranı resmileşti

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşananları görüp vasiyetini açıkladı

Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşananları görüp vasiyetini açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.