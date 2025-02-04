Zembilli ne demek? Zembilli kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Eski dönemlerde zembil adı verilen hasırdan yapılmış sepetler, özellikle yük taşıma amacıyla kullanılırdı. Zembilli kelimesi, bu tür sepetleri taşıyan kişiler için kullanılırdı. Zembil, yuvarlak ve saplı bir yapıya sahip olup genellikle ev işlerinde veya ticari taşımacılıkta tercih edilirdi. Zembilli ise bu sepetleri taşıyan zembil işini yapan kişi olarak tanımlanır.

Zembilli ne demek?

Zembilli, eski dönemlerde zembil adı verilen hasırdan yapılmış sepetleri taşıyan kişiyi tanımlayan bir kelimedir. Zembil, yuvarlak ve saplı yapısıyla özellikle yük taşıma amacıyla kullanılırdı. Eski zamanlarda bu sepetler ev işlerinde veya ticaretin çeşitli alanlarında yaygın olarak tercih edilirdi.

Zembilli, zembil taşıma işiyle meşgul olan kişi olarak tanımlanır. Bu kelime zamanla taşıma işleriyle uğraşan veya zembil gibi yük taşıyan kişiler için de kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kelime daha az yaygın olsa da eski yaşam tarzlarına dair bir iz bırakmış ve halk arasında bazen mecaz anlamda da kullanılmıştır.

Zembilli TDK sözlük anlamı nedir?

Zembilli TDK sözlük anlamı, zembil taşıyan kişi olarak tanımlanır. Zembil, eski dönemlerde yük taşımacılığında sıkça kullanılan genellikle hasırdan yapılmış saplı ve yuvarlak bir sepet türüdür. Bu sepetler özellikle evlerde veya ticaretle uğraşan kişiler tarafından kullanılır içine çeşitli malzemeler ya da yükler konarak taşınırdı. Zembilli kelimesi de, bu sepeti taşıyan ya da taşımacılık işini yapan kişiyi tanımlar.

Zembilli, zamanla taşıma işini yapan kişiler için mecaz anlamda da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle halk arasında yük taşıma işinde çalışan veya bu tür işler yapan insanlar için bu kelime kullanılabilir. TDK'ye göre zembilli, hem somut anlamda zembil taşıyan kişi hem de taşımacılıkla uğraşan kişiler için kullanılan bir ifadedir.

Zembil kelimesinin cümle içerisinde kullanımı, genellikle zembil taşıyan kişi ya da bu tür sepetlerin kullanıldığı bağlamlarda görülür. Örneğin, Zembil kelimesinin cümle içerisinde kullanımı, eski zamanlarda yük taşıyan kişileri tanımlamak için yaygın bir şekilde yapılırdı. şeklinde bir kullanım mümkündür.