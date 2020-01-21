Zemheri 2. bölümden duygusal fragman! Ayaz ve Firuze'nin Sezen Aksu şarkısı eşliğinde romantik anları

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 22 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümüne Ayaz ve Firuze'nin romantik sahneleri damga vuracak. Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığında büyük bir şok yaşıyor.
Zemheri Çarşamba akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana gelecek. Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır. Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır.
Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur.
Üstelik Ayaz da Firuze’yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.
Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.
Mimarlık okuyan Firuze’yi iş ilanlarına baktığı sırada gören ve büyülenen Ayaz, Firuze’yle tanışmanın yollarını aradı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlayan Firuze ve Ayaz, kendilerine ait bir geleceğin hayalini kurmaya başladı. Hayatını kurtardığı Berrak’ın kendisine beslediği sevgiye karşılık vermeyen Ayaz, Berrak’ın abisi Ertan’la karşı karşıya geldi. Kardeşinin aşkına karşılık vermesi için dünyayı önüne sereceğini söyleyen Ertan, Ayaz’dan istediği yanıtı alamadı. Fakat sonrasında Ayaz öyle bir yol ayrımında kaldı ki, merkezinde Firuze’nin taht kurduğu kalbinden, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Aşkını hiçe sayıp annesi uğruna feda eden Ayaz, kendini istemese de Berrak’a teslim etmek zorunda kalırken, arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde Firuze’yi bıraktı. Firuze yıllar sonra yaşanan bir kaza sonrası babasının suçsuzluğunu ispatlamak için harekete geçtiği sırada beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kaldı. Ayaz’ı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında gördü. Ertan’ın kız kardeşi Berrak’la nişanlı olan Ayaz, karşısında Firuze’yi buldu. Hayat büyük bir çıkmaza giren Firuze’ye ne getirecekti?
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