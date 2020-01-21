Zemheri 2. bölümden duygusal fragman! Ayaz ve Firuze'nin Sezen Aksu şarkısı eşliğinde romantik anları

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 22 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümüne Ayaz ve Firuze'nin romantik sahneleri damga vuracak. Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığında büyük bir şok yaşıyor.

ZEMHERİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zemheri Çarşamba akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana gelecek. Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır. Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır.



Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur.