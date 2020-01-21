MAGAZİN
  4. Zemheri 2. bölümden duygusal fragman! Ayaz ve Firuze'nin Sezen Aksu şarkısı eşliğinde romantik anları

Zemheri 2. bölümden duygusal fragman! Ayaz ve Firuze'nin Sezen Aksu şarkısı eşliğinde romantik anları

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2020 02:20 | Son Güncelleme

Show TV’de geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başlayan Ay Yapım imzalı Zemheri’nin 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ayaz ve Firuze’nin gelecek planları kurduğu duygusal anların ekrana geldiği tanıtıma Sezen Aksu’nun seslendirdiği “Unutamam” şarkısı eşlik ederken, ikilinin gözyaşlarıyla örülü hesaplaşmaları dikkat çekiyor. İşte Zemheri dizisi 2. bölüm yeni fragmanı ve özeti.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 22 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümüne Ayaz ve Firuze'nin romantik sahneleri damga vuracak. Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığında büyük bir şok yaşıyor.

Zemheri (1)

ZEMHERİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zemheri Çarşamba akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana gelecek. Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır. Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır.

Zemheri (3)
Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur.

Zemheri (5)

Üstelik Ayaz da Firuze’yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.

Zemheri (2)

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri (4)

ZEMHERİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mimarlık okuyan Firuze’yi iş ilanlarına baktığı sırada gören ve büyülenen Ayaz, Firuze’yle tanışmanın yollarını aradı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlayan Firuze ve Ayaz, kendilerine ait bir geleceğin hayalini kurmaya başladı. Hayatını kurtardığı Berrak’ın kendisine beslediği sevgiye karşılık vermeyen Ayaz, Berrak’ın abisi Ertan’la karşı karşıya geldi. Kardeşinin aşkına karşılık vermesi için dünyayı önüne sereceğini söyleyen Ertan, Ayaz’dan istediği yanıtı alamadı. Fakat sonrasında Ayaz öyle bir yol ayrımında kaldı ki, merkezinde Firuze’nin taht kurduğu kalbinden, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Aşkını hiçe sayıp annesi uğruna feda eden Ayaz, kendini istemese de Berrak’a teslim etmek zorunda kalırken, arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde Firuze’yi bıraktı. Firuze yıllar sonra yaşanan bir kaza sonrası babasının suçsuzluğunu ispatlamak için harekete geçtiği sırada beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kaldı. Ayaz’ı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında gördü. Ertan’ın kız kardeşi Berrak’la nişanlı olan Ayaz, karşısında Firuze’yi buldu. Hayat büyük bir çıkmaza giren Firuze’ye ne getirecekti?

Zemheri (6)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?
Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya aşk itirafıMucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya aşk itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zemheri, zemheri fragman, zemheri 2. bölüm, sezen aksu, zemheri ayaz firuze,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sefirin Kızı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz'e gözaltı şoku! Sefirin Kızı 5. son bölüm final sahnesi izle

Sefirin Kızı'nda Sancar ve Gediz'e büyük şok!

Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz'e ne oldu? Nedim cezaevine giriyor! Zalim İstanbul son bölüm izle

Zalim İstanbul'da Şeniz öldü mü?

Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit ve Leyla aşkı ortaya çıkıyor! Yasak Elma 65. son bölüm izle

Yasak Elma'da gizli aşk ortaya çıkıyor!

Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Vartolu, Mahsun ve Çağatay Erdenet, Yamaç'ı öldürdü mü? İşte Çukur 84. son bölüm final sahnesi

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Mucize Doktor 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Nazlı'ya aşk itirafı: Seni sevebilir miyim?

Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya aşk itirafı

Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Jet Sosyete yeni sezonu sürprizle açıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.