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Zemheri 6. yeni bölümden Sevgililer Günü'ne özel fragman! Firuze ve Ayaz'ın romantik sahneleri

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2020 00:13 | Son Güncelleme

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Zemheri'nin 6. yeni bölümünden Sevgililer Günü'ne özel bir fragman yayınlandı. Ayaz’ın Firuze’ye yetişmek için yağmura aldırmadan otobüsün peşinden koştuğu romantik fragmanda Firuze’nin şemsiyesini Ayaz’a verdiği anlar izleyenleri derinden etkiliyor. İkilinin bu aşk dolu sahnelerine Ayaz’ın okuduğu “Hasretinden prangalar eskittim” şiiri eşlik ediyor.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 19 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 6. bölümünden romantik bir fragman yayınlandı.

Zemheri (6)

ZEMHERİ’NİN 5. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Faruk'un şirkete geldiğini duyan ve şüpheleri giderek artan Ertan, Firuze ile ikisini karşılaştırmak istedi ancak istediğine ulaşamadı. Faruk’un çaldığı paranın bedeli çok ağır oldu; işlediği suçun cezası Aliye’nin üzerine kaldı. Firuze sert çıkışlarıyla Ertan’ın ilgisini giderek üstüne çekerken, Ertan’ın tavrı karşısında Ayaz tedirginliğini gizleyemedi. Safiye, gördüğü eski bir fotoğrafla Firuze ve Ayaz hakkındaki gerçeği öğrendi. Ertan'ın cezaevine gittiğini duyan Ayaz, Firuze'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için hakkındaki tüm gerçek bilgileri sildirdi. Berrak, Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak için yaptığı plan sonucunda valizini alıp Ayaz'ın evine gitti. Fakat İclal’ın planı bozmasıyla Berrak istediğini elde edemedi. Ertan'ın Firuze hakkındaki gerçeği öğrenmek için sıradaki planı Yaşar’ı bıçaklatmaktı. Hastanede Firuze'yi bir an bile yalnız bırakmayan Ayaz, Ertan'ın oyunlarından korumak için de elinden geleni yaptı. Firuze ve Ayaz, güvenlik görevlisi Haluk'un peşine düştü ancak işler umdukları gibi gitmedi. Haluk'un şirkete gelip olayları anlatması ve evine gelen kişiyi kumral, uzun boylu ve mavi gözlü bir kadın olarak tarif etmesiyle Ertan şüphelerinden emin oldu. Bunu kanıtlayacak bir plan yaparak Firuze'yi kendi evine götürdü. Aliye ve Firuze'nin karşı karşıya geldiği anlarda heyecan giderek yükselirken Aliye, Firuze'yi ele vermedi. Ertan amacına ulaşamadan geri dönerken, telefonuna gelen güvenlik kamerası görüntüleri tüm gerçeği açığa çıkardı. Ertan'ın Firuze'yi uçurumun kenarına ittiği final sahnesinde nefesler tutulurken, Ertan'ın ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

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