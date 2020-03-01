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Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de şok veda! Safiye öldü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2020 22:07 | Son Güncelleme

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Zemheri'nin 8. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ayaz, Ertan’la evlenen Firuze’ye hesap sorarken, acı çektiği görülen Firuze’nin gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Berrak’ın hamile olduğunu öğrendiği, Yaşar’ın, Ertan’la evlenen Firuze’yi reddettiği ve Safiye’nin ölüm haberinin damga vurduğu tanıtımda ardı ardına yaşanan gelişmeler ekran başındakileri şoke ediyor. İşte Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 4 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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ZEMHERİ’NİN 7. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Elvan'ın Yasin'i öldürdüğüne şahit olan Ertan, Firuze'ye kardeşini kurtarması karşılığında bir ömür boyu onu istediğini söyledi. Teklifi duyunca öfkelenen Firuze, Ertan'a boyun eğmezken kardeşi için suçu üstlenmeye karar verdi. Ancak cinayet silahını almak için Yasin'in evine geri döndüğünde karşısında yine Ertan'ı buldu. Mehveş, Ertan'ın serbest bırakıldığını duyunca Ayaz'a haber verip, hemen kaçtı.
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Safiye aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılırken annesinin tedaviyi bilerek yarım bıraktığını öğrenen Ayaz büyük bir acı yaşadı. Safiye'ye organ nakli için dokusu tutan bir tek Mete oldu ancak bencil davranarak annesine böbreğini vermek istemedi. Mete bu kararıyla Ayaz ile arasındaki bağları tamamen koparırken, abisine karşı bir hamle yaparak Ertan'ın tarafına geçti.

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Ayaz, annesiyle yaptığı konuşmanın ardından Berrak'tan kesin olarak ayrıldı. Bütün gerçekleri öğrenen Berrak büyük bir yıkım yaşarken, Ertan ile yüzleşti. Berrak'ın Ertan'ın elindeki görüntüleri alıp Ayaz'a götürmesi ve onu özgür bırakmaya karar vermesi ise herkesi şaşırttı. Yaşar'ın eve dönmesiyle tüm aile sevinç yaşarken, Sevda'nın Yaşar'la iyi geçinmesi Aliye'yi çileden çıkardı. Firuze'nin garip halleri Ayaz'ı şüphelendirirken, finalde Firuze ve Ertan'ın hastaneye el ele gelmesi ve Ertan'ın Firuze'ye "Karıcım..." demesi Ayaz'a sarsıcı bir şok yaşattı. Firuze, Ertan'a daha fazla karşı koyamamış ve kardeşi için kendini feda ederek Ertan ile evlenmişti. Bu durum izleyenleri derinden etkilerken, "Firuze ve Ayaz aşkına ne olacak?" sorusu şimdiden merak konusu oldu.

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Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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