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  4. Zemheri ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan mest etti!

Zemheri ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan mest etti!

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Zemheri dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Yayınlandığı saatlerde sosyal medyada gündem olan dizi için 'Zemheri' etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı. İlk bölümün ardından Zemheri 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Ay yapım imzalı, başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Emir Çubukçu ve Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Zemheri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Fakir bir kızın hayatta ve ayakta kalma mücadelesini anlatan dizinin tanıtımları sonrasında neler olacağı merak ediliyordu. Dizi, tanıtımlar sonrası sosyal medyada da büyük ses getirdi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Zemheri, yayınlandığı saatlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trend topic listesine girerken, binlerce sosyal medya kullanıcısı "Zemheri" etiketi ile paylaşım yaptı.

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ZEMHERİ'NİN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

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Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

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Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan'ın yanında bulur.

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ZEMHERİ OYUNCULARI KİMLER?

Zemheri dizisi kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide şu ünlü isimler var: Ayça Ayşin Turan (Firuze), Alperen Duymaz (Ayaz), Caner Cindoruk (Ertan), Hazal Filiz Küçükköse (Berrak), Emir Çubukçu (Faruk), Nihal Koldaş (Safiye), Müfit Kayacan (Yaşar), Lila Gürmen (İclal), Şebnem Dönmez (Mehveş), Zerrin Tekindor (Aliye)...

ZEMHERİ 2. BÖLÜM FRAGMANI!

Zemheri 2. yeni bölüm fragmanı, yayınlandı. SHOW TV'nin iddialı dizisi Zemheri ilk bölümüyle izleyici ekrana kilitledi. Zemheri 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

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