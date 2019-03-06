Zencefilli streç ile yağ nasıl yakılır?

Baharı karşılamaya ramak kala, detoks ya da diyet yapmaya karar verdiyseniz biz de sizler için yağ yakımını hızlandıran bir alternatiften bahsedeceğiz. İddiası; zencefille beraber uygulandığında bel bölgesindeki yağları hızlı bir şekilde yakması.

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı toz zencefil

4 yemek kaşığı vücut losyonu ya da hindistan cevizi yağı

Havlu

Streç film

Hazırlanışı:

İlk olarak havluyu ılık suyla ıslatın ve kürü uygulamak istediğiniz bölgeyi ıslah havlu ile sarıp 10 dakika bekleyin.

10 dakikanın ardından gözenekleriniz yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Bir kapta hindistan cevizi yağını ve zencefili karıştırın. Karışımı göbek bölgenize eşit bir şekilde sürün.

Ardından üzerini streç film ile sarın ve 6 saat bu şekilde bekleyin.

Bu süreçte yediklerinize de dikkat etmeniz çok önemli bir ayrıntı.



