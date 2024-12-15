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Zendaya, Challengers filmindeki öpüşme sahnesini anlattı: Oyunda çok fazla şey var

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 11:18
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Euphoria'nın yıldızı Zendaya, bir aşk üçgeninin anlatıldığı Challengers filmiyle gündemdeydi. Üçlü öpüşmenin olduğu filme dair konuşan Zendaya

Zendaya, Challengers filmindeki öpüşme sahnesini anlattı: Oyunda çok fazla şey var

Zendaya, Challengers filminde Josh O'Connor ve Mike Faist ile birlikte gerçekleştirdiği üçlü öpüşme sahnesinin detaylarını açıkladı.

Dikkatleri üzerine çeken bu filmde Zendaya, kariyerinin başında yaşadığı bir sakatlık nedeniyle tenis oyunculuğunu bırakmak zorunda kalan eski bir tenis yıldızı olan Tashi’yi canlandırıyor.

Mike, Tashi'nin kocası Art’ı oynuyor Josh ise, eski sevgili Patrick’i...

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Art ve Patrick, ATP Challenger Tour sırasında birbirleriyle karşılaştıklarında, Tashi ve ikisi arasında tutkulu bir aşk üçgeni oluşuyor.

BU SAHNEYE DAİR ÇOK SORU GELDİ

Challengers, özellikle de üçlü bir öpüşme sahnesiyle dikkat çekti. Zendaya, bu sahnenin çekim sürecine dair detayları paylaştı.

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Zendaya Challengers'daki üçlü öpüşme sahnesi hakkında kendisine çok soru sorulduğunu paylaştı ve nasıl yanıt verdiğini açıkladı.

Zendaya "Gerçekten, bu dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yönlü bir öpücük çünkü çok fazla insan var. Belli bir zamanda bize doğru gelen bir kamera var. Mike'tan Josh'a geçtiğimde, kamera geldiğinde geri çekilmem gerektiğini biliyorum. Oyunda çok fazla şey var" dedi.

O anlar gündemde! "Kadın çok gergin" O anlar gündemde! "Kadın çok gergin"

Mike Faist ve Josh O’Connor’la olan öpüşme sahneleri sorulan Zendaya daha önce, bu soruların neden erkek oyunculara değil de kadın oyunculara sorulduğunu söyleyerek eleştiride bulunmuştu.

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Zendaya
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