Zengin dilenci yakayı ele verdi!

İstismarcı kadının haksız kazanç elde etmesine yönelik sivil olarak gerçekleştirilen denetimde, yaşlı kadın dilenirken yakalandı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. isimli kadınla ilgili inceleme başlatan ekipler, kadının bankada 43 bin lira nakiti, kolunda ise 40 bin liralık bilezik olduğunu tespit etti. İşte detaylar...

İşte Sultangazi'nin 'zengin dilencisi'! Kolunda 40 bin liralık bilezikle geziyor

Sultangazi'de zabıta ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Özel bir hastane çevresinde dilencilik yapan bir kadın hakkında sık sık ihbar alan zabıta ekipleri, buraya gitti.

Sivil olarak hastane önüne giden zabıta ekipleri, yaşlı kadını dilenirken yakaladı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. ile ilgili inceleme yapıldığında ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

BANKADA 43 BİN LİRA NAKİT, KOLUNDA 40 BİN LİRALIK BİLEZİK Kadının üzerinden çıkan banka hesap özetinde hesabında 43 bin 539 lira nakit parası, kollarında da yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğunu görüldü. Ayrıca yaşlı kadının oğluna ait 3 katlı bir binada oturduğu, maddi açıdan durumunun iyi olduğu belirlendi.