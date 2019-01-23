TREND

Zengin dilenci yakayı ele verdi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 23.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'deki özel bir hasta çevresinden yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin ortaya çıkardığı gerçek duyanları şaşırtmadan edemedi. İhbar gelen bölgede insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadının zengin olduğu ortaya çıktı.

İstismarcı kadının haksız kazanç elde etmesine yönelik sivil olarak gerçekleştirilen denetimde, yaşlı kadın dilenirken yakalandı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. isimli kadınla ilgili inceleme başlatan ekipler, kadının bankada 43 bin lira nakiti, kolunda ise 40 bin liralık bilezik olduğunu tespit etti. İşte detaylar...

İşte Sultangazi'nin 'zengin dilencisi'! Kolunda 40 bin liralık bilezikle geziyor

Sultangazi'de zabıta ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Özel bir hastane çevresinde dilencilik yapan bir kadın hakkında sık sık ihbar alan zabıta ekipleri, buraya gitti.
Sivil olarak hastane önüne giden zabıta ekipleri, yaşlı kadını dilenirken yakaladı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. ile ilgili inceleme yapıldığında ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

BANKADA 43 BİN LİRA NAKİT, KOLUNDA 40 BİN LİRALIK BİLEZİK

BANKADA 43 BİN LİRA NAKİT, KOLUNDA 40 BİN LİRALIK BİLEZİK
Kadının üzerinden çıkan banka hesap özetinde hesabında 43 bin 539 lira nakit parası, kollarında da yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğunu görüldü. Ayrıca yaşlı kadının oğluna ait 3 katlı bir binada oturduğu, maddi açıdan durumunun iyi olduğu belirlendi.
Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan olayda yaşlı kadına tutanak tutularak idari para cezası kesildi. Üzerinden çıkan 110 liraya ise el konuldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilenci sultangazi istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Bu salonda oyuncular da seyirciler de çıplak!

Bu salonda oyuncular da seyirciler de çıplak!

Öz kızını bu hale getirdi! Her detayı korkunç!

Öz kızını bu hale getirdi! Her detayı korkunç!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Çukur'da gizemli karakter ortaya çıkıyor

Çukur'da gizemli karakter ortaya çıkıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptı

Mağaza önünde, 2 ayda 3-4 kez oldu: Görüntüyü görünce kızamadım

Çocuklar 300 kaza ve olayda ölüyor!

Çocuklar 300 kaza ve olayda ölüyor!

Kendi yöntemiyle kilo verdi, görenleri şaşırttı!

Kendi yöntemiyle kilo verdi, son hali görenleri hayrete düşürdü

Psikolojik sorunları olan baba, öz kızını bu hale getirdi!

Öz kızını bu hale getirdi! Her detayı korkunç!

Sosyal medyaya damga vuran paylaşımlar 'Eskiden her şey çok güzeldi'

'Eskiden her şey çok güzeldi'

Sibel Can'ın dolandırılması davasında yeni gelişme

Sibel Can'ın davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.