Zengin ve Yoksul dizisi iddialı geliyor! İşte Zengin ve Yoksul'dan iki yeni fragman!

Zengin ve Yoksul dizisinden iki yeni fragman yayınlandı. Fragmanlarda en çok ilgi çeken isimler Karan ve Aziz karakterlerini canlandıran Gökhan Alkan ve Osman Sonant oldu. Kızının Aziz'i suçladığı teaser için izleyicilerin Osman Sonant'a yazdığı 'sen iyi bir insansın üzülme' yorumları dikkat çekerken, Gökhan Alkan ile ilgili olarak 'seni ve sesini çok özlemişiz' yorumları yapıldı.

Farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan Zengin ve Yoksul, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla en kısa zamanda ekranlara gelmeye hazırlanıyor.



