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Zengin ve Yoksul dizisi iddialı geliyor! İşte Zengin ve Yoksul'dan iki yeni fragman!

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

ATV'nin iddialı dizisi Zengin ve Yoksul'dan yeni fragmanlar yayınlandı. Yapımını NTC Medya ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul, tanıtımlarıyla çok konuşuldu. Peki Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor? Zengin ve Yoksul konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni diziden ilk fragman.

Zengin ve Yoksul dizisi iddialı geliyor! İşte Zengin ve Yoksul'dan iki yeni fragman!

Zengin ve Yoksul dizisinden iki yeni fragman yayınlandı. Fragmanlarda en çok ilgi çeken isimler Karan ve Aziz karakterlerini canlandıran Gökhan Alkan ve Osman Sonant oldu. Kızının Aziz'i suçladığı teaser için izleyicilerin Osman Sonant'a yazdığı 'sen iyi bir insansın üzülme' yorumları dikkat çekerken, Gökhan Alkan ile ilgili olarak 'seni ve sesini çok özlemişiz' yorumları yapıldı.

Farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan Zengin ve Yoksul, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla en kısa zamanda ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

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