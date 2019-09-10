Zenginden alıp fakire veriyordu, sonu fena oldu!

Baschiera’nın hırsızlık gibi bir düşüncesi asla yok, kredilerin çıkmasının ardından aldığı paraları yerine koymayı planlıyor. Baschiera’nın krediler konusundaki bu ünü kasabada kulaktan kulağa yayılınca bir anda bankanın müşterileri artıyor. Kredi alma konusunda güçlük yaşayan insanlar Baschiera’ya başvurup krediyi almaya hak kazanıyor. Baschiera bu yolla 7 yıl içinde 1 milyon Euro’nun üzerinde parayı zenginlerin hesaplarından alıp yoksulların hesaplarına aktarıyor.

Baschiera’nın hikayesi 2009 yılında yoksul bir müşterinin kredi başvurusu için gelmesiyle başlıyor. 2009 yılında İtalya’da yaşanan mali krizin de etkisiyle kredi başvurusunda bulunan bir müşterinin bu başvurusu banka tarafından reddediliyor. Baschiera bu duruma çok üzülüyor ve farklı bir yol izlemeye karar veriyor. Zengin bir müşterinin hesabından para alan Baschiera yoksul müşterinin hesabına aktarıyor. Baschiera’nın bunu yapmasındaki amaç maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görünmesini ve istedikleri krediyi daha kolay alabilmelerini sağlamak.

Kuzeydoğu İtalya’da, Dolomiti Dağları’nın eteklerinde kurulu küçük bir kasaba olan Forni di Sopra’daki Banca di Carnia e Gemonese’de yıllardır müdür olarak çalışan Gilberto Baschiera, yoksulları yalnız bırakan, onlara destek olmayan sisteme isyan ederek modern çağların Robin Hood’u olmaya karar vermiş.

BİR YERDEN SONRA SİSTEM AÇIK VERDİ

Baschiera’nın sistemi karşılıklı güvene dayalı bir sistem en nihayetinde. Zenginlerden aktardığı paraları yerine koyabilmesi için parayı ödünç alanların geri ödemesi lazım. Ancak hesaplarına para aktarmasına rağmen bazı müşterilere kredi çıkmayınca ve bazı müşteriler de Baschiera’nın ödünç olarak verdiği parayı iade etmeyince sistem açık vermeye başlıyor. Buna bir de hesaplarından para alınan müşteriler olayı fark edip şikayette bulununca Udine savcısı soruşturma başlatıyor.

7 YIL SONRA YAKAYI ELE VERDİ

Baschiera 7 yıl sonra yakayı ele veriyor ve hakkında görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılıyor. Mahkemeyle iş birliği yapmasından ve kendi zimmetine para geçirmemiş olmasından dolayı 50 yaşındaki Baschiera sadece 2 yıl hapse mahkum ediliyor ve bu cezası da erteleniyor. Maalesef olay bu kadarla kalmıyor, bankadaki işinden kovulan Baschiera’nın evine de el konuluyor.

'BUGÜN OLSA YAPMAZDIM, ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDEDİM'

Banka olarak görevlerinin sadece müşterilerin birikimlerini korumak değil aynı zamanda ihtiyacı olanlara da yardımcı olmak olduğunu düşünen Baschiera, yardım ettiği bazı müşterilerin kendisine destek vermemesinden dolayı bir hayli üzgün. Avukatının “Güç durumdaki ya da banka kredisi alamayan müşterilere yardım etmek istiyordu” dediği Baschiera; “bugün olsa aynı şeyi yapmazdım, çok büyük bedel ödedim” demiş. Ayrıca Baschiera, olayın ortaya çıkmasının ardından hesaplarından para aldığı müşterileri tek tek arayıp bunu neden yaptığını da anlatmış.

