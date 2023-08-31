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ZENGO KONUSU VE OYUNCULARI: Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? FOX TV yayın akışı

31.08.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengo filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili aramalar filmin FOX TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolde olduğu komedi filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Pandemi döneminde yayına giren Zengo filmi, sinemanın ardından Netflix'te yayınlanmış ardından da televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu. Peki, Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Zengo filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan Zengo filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş yapıyor. İşte Zengo filmi ile ilgili detaylar...

ZENGO KONUSU

Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

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ZENGO OYUNCULARI

Yasemin Sakallıoğlu

Dilşah Demir

Ece İrtem

Şahan Gökbakar

Yasemin Sakallıoğlu

Şahan Gökbakar

Togan Gökbakar

Gökhan Atılmış

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ZENGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zengo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Zengo (Yerli Sinema)
22:30 Kısmet
00:45 Zengo (Yerli Sinema)
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı

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