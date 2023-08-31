ZENGO KONUSU VE OYUNCULARI: Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? FOX TV yayın akışı

Zengo filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan Zengo filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş yapıyor. İşte Zengo filmi ile ilgili detaylar...
Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.
Yasemin Sakallıoğlu
Dilşah Demir
Ece İrtem
Şahan Gökbakar
Yasemin Sakallıoğlu
Şahan Gökbakar
Togan Gökbakar
Gökhan Atılmış
Zengo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Zengo (Yerli Sinema)
22:30 Kısmet
00:45 Zengo (Yerli Sinema)
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı