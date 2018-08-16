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Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 16.08.2018 22:55 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Zenit, Dinamo Minsk'i uzatmalar sonucunda tam 8-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı. İlk maçı 4-0 kaybeden Zenit, tarihi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı.

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi'nde Belarus ekibi Dinamo Minsk'e ilk maçta deplasmanda 4-0 yenilen Zenit, kendi evinde oynadığı karşılaşmada tarihi bir dönüş gerçekleştirdi.

22'de Leandro Paredes'in attığı golle ilk yarıyu 1-0 önde kapatan Rus ekibi Zenit, 66'da Christian Noboa ve 75 ile 78'de Artem Dzyuba'nın attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakikanın böyle tamamlanmasının ardından uzatma devrelerine geçildi.

99'da Seidu Yahaya Dinamo Minsk'i umutlandırsa da Zenit bir açıldı pir açıldı. 108'de Sebastian Driussi ile farkı tekrar 4'e çıkaran takım, 116'da Dzyuba, 120+2 ve 120+4'te Robert Mak'ın attığı gollerle karşılaşmayı 8-1 üstünlükle tamamlayıp tur atladı.

Zenit'te 72'de Parades ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı. Dinamo Minsk'te ise Maksim Shvetsov 120+1'de aynı kaderi yaşadı.

14 TAKIM TUR ATLADI

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşlarında biten 14 karşılaşma sonucu Sigma, Ufa, AEK Larnaca, Olimpija Ljubljana, Leipzig, Kopenhag, Midtjylland, Sevilla, Torpedo Kutaisi, Molde, Cluj, Suduva, APOEL ve Olympiakos adlarını play-off turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Sigma (Çekya): 1-2 (0-2)

Progres Niederkorn (Lüksemburg) - Ufa (Rusya): 2-2 (1-2)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sturm Graz (Avusturya): 5-0 (2-0)

Helsinki (Finlandiya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-4 (0-3)

Universitatea Craiova (Romanya) - Leipzig (Almanya): 1-1 (1-3)

Kopenhag (Danimarka) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1 (2-1)

Cluj (Romanya) - Alashkert (Ermenistan): 5-0 (2-0)

Kukesi (Arnavutluk) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 2-0 (2-5)

Midtjylland (Danimarka) - The New Saints (Galler): 3-1 (2-0)

Molde (Norveç) - Hibernian (İskoçya): 3-0 (0-0)

Suduva (Litvanya) - Spartaks Jurmala (Letonya): 0-0 (1-0)

Zalgiris (Litvanya) - Sevilla (İspanya): 0-5 (0-1)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-1 (2-2)

Luzern (İsviçre) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3 (0-4)

Zenit (Rusya) - Dinamo Minsk (Belarus): 8-1 (Uzatmalarda) (0-4)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pyunik (Ermenistan): 2-1 (0-0)

Dinamo Brest (Belarus) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (0-4)

LASK Linz (Avusturya) - Beşiktaş: 2-1 (0-1)

Atalanta (İtalya) - Hapoel Haifa (İsrail): 2-0 (4-1)

Basel (İsviçre) - Vitesse (Hollanda): 1-0 (1-0)

Brondby (Danimarka) - Spartak Subotica (Sırbistan): 2-1 (2-0)

Dudelange (Lüksemburg) - Legia Varşova (Polonya): 2-2 (2-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1 (0-1)

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-2 (0-2)

Maribor (Slovenya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (1-3)

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