Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi'nde Belarus ekibi Dinamo Minsk'e ilk maçta deplasmanda 4-0 yenilen Zenit, kendi evinde oynadığı karşılaşmada tarihi bir dönüş gerçekleştirdi.

22'de Leandro Paredes'in attığı golle ilk yarıyu 1-0 önde kapatan Rus ekibi Zenit, 66'da Christian Noboa ve 75 ile 78'de Artem Dzyuba'nın attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakikanın böyle tamamlanmasının ardından uzatma devrelerine geçildi.

99'da Seidu Yahaya Dinamo Minsk'i umutlandırsa da Zenit bir açıldı pir açıldı. 108'de Sebastian Driussi ile farkı tekrar 4'e çıkaran takım, 116'da Dzyuba, 120+2 ve 120+4'te Robert Mak'ın attığı gollerle karşılaşmayı 8-1 üstünlükle tamamlayıp tur atladı.

Zenit'te 72'de Parades ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı. Dinamo Minsk'te ise Maksim Shvetsov 120+1'de aynı kaderi yaşadı.

14 TAKIM TUR ATLADI

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşlarında biten 14 karşılaşma sonucu Sigma, Ufa, AEK Larnaca, Olimpija Ljubljana, Leipzig, Kopenhag, Midtjylland, Sevilla, Torpedo Kutaisi, Molde, Cluj, Suduva, APOEL ve Olympiakos adlarını play-off turuna yazdırdı.