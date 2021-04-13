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Zenit Euroleague'de çeyrek finale yükseldi

13.04.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague'de Zenit, Panathinaikos'u yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Zenit Euroleague'de çeyrek finale yükseldi

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.

Saint Petersburg şehrindeki Yubileyny Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, ilk periyodu 26-22 önde geçen Zenit, devreyi de 47-40 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak son periyoda 76-60 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 112-83 galip ayrıldı. Zenit bu galibiyetle sezonu 8. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Zenit'te Kevin Pangos 33 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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