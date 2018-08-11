SPOR

Zenit, Josef de Souza için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

Zenit, Brezilyalı futbolcuyla transfer görüşmesi yapmak için F.Bahçe’den resmi belge istedi. Sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Zenit, Josef de Souza için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye Rusya'dan Josef de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Zenit, sarı-lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi.

Rus ekibinin yetkililerinin, sportif direktör Damien Comolli ile temasa geçip, "Josef'e talibiz. Ancak önce futbolcuyla görüşmek, eğer anlaşırsak sizinle de bonservis pazarlığına oturmak istiyoruz" aktarımı yaptığı öğrenildi.

Comolli'nin, konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.

FIRSAT SATIŞI OLABİLİR

Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro; ancak Fenerbahçe'nin beklentisi daha büyük. (SABAH)

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyorduKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Guardiola'dan flaş Eljif Elmas kararıGuardiola'dan flaş Eljif Elmas kararı
Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Josef zenit

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Beşiktaş'tan Domagoj Vida için yeni plan!

Beşiktaş'tan Domagoj Vida için yeni plan!

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Fatih Terim: Allah aşkına bu zeminde, bu çocuklar ne yapsın?

Fatih Terim: Allah aşkına bu zeminde, bu çocuklar ne yapsın?

Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı

Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zenit, Josef de Souza için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Zenit, Josef de Souza için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Guardiola'dan flaş Eljif Elmas kararı

Guardiola'dan flaş Eljif Elmas kararı

Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)

Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!

Islam Slimani'nin Türkiye'ye geliş saati belli oldu!

Islam Slimani'nin Türkiye'ye geliş saati belli oldu!

Slimani'nin eşi rotayı gösterdi: "Türkiye'ye yolculuk"

Slimani'nin eşi rotayı gösterdi: "Türkiye'ye yolculuk"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.