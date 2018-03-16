MAGAZİN

Zerrin Özer 26 kilo verdi! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan şarkıcı Zerrin Özer, diyet ve sporla 26 kilo verdi

Zerrin Özer 26 kilo verdi! İşte son hali

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, aylar önce katıldığı bir davette görüntülenmişti. 60 yaşındaki Zerrin Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.

Zerrin Özer kilo verdiği haberleriyle sık sık gündeme gelmiş olsa da, görenler Özer'i tanımakta bir hayli zorlandı. Çünkü Zerrin Özer yalnızca kilo vermekle kalmayıp yüzüne de birçok estetik ameliyatı yaptırmıştı.

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ESTETİK DE YAPTIRDI

Bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı. 60 yaşındaki sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatini çekmişti.

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Güzelliğiyle ve sesiyle yıllara meydan okuyan şarkıcı Zerrin Özer, uzun bir aranın ardından yeni single'ı Beni Tanıma'yı çıkardı. Sanatçı, ilk konserini ise yarın akşam MOİ Sahne'de verecek. 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor.

Zerrin Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim."

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