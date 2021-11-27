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Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! İddialar korkuttu

27.11.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamadığı öne sürdü.

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! İddialar korkuttu

Zerrin Özer’in akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Habertürk’ün haberine göre; Zerrin Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.

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Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söyleyerek hastaneye gittiğini ifade etti.

Yakın çevresinden yapılan bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi.

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