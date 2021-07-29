MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zerrin Özer'i görenler tanımadı! Seda Sayan çok beğendi

Zerrin Özer'i görenler tanımadı! Seda Sayan çok beğendi

29.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zerrin Özer, son haliyle gündem oldu. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak konusu oldu.

Zerrin Özer'i görenler tanımadı! Seda Sayan çok beğendi

Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.

instagram-dan-son-halini-paylasan-zerrin-ozer-i-14295543_3034_m

Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumunu yaptı.

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?Tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?
PARTNEREski güzellik kraliçesi eskort çıktı!Eski güzellik kraliçesi eskort çıktı!
Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kerizliğime sağlıkGerçeği öğrenince yıkıldı: Kerizliğime sağlık
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Sere serpe tatil keyfi! Bikinili pozları olay oldu

Sere serpe tatil keyfi! Bikinili pozları olay oldu

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.