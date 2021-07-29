Zerrin Özer'i görenler tanımadı! Seda Sayan çok beğendi

Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.

Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumunu yaptı.

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

