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Zerrin Özer omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı! Sanatçının eski eşi Alper Önal, sanatçının tedavi sürecini anlattı

24.02.2024 17:04
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Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Özer'in eski eşi Alper Önal, usta sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Önal, Zerrin Özer'in Darülaceze'ye gitme kararı aldığını ancak ona evinde bakmayı teklif ettiğini söyledi.

Zerrin Özer omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı! Sanatçının eski eşi Alper Önal, sanatçının tedavi sürecini anlattı

Şarkıcı Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze’ye yatmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

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Usta sanatçının eski eşi oyuncu ve şarkıcı Alper Önal, boşanmış olmalarına rağmen dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek, “Hiçbir zaman diyaloğumuz kesilmedi. Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

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Zerrin Özer'le 1991 yılında evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, Özer'le kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyledi.

Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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Zerrin Özer Oyuncu reha
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