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Zeynep Alkan fit olmak için çok çabalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün büyük kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor sonrası ne kadar yorgun düştüğünü gösterirken bir yandan da şekillenmeye başlayan vücudunu gözler önüne serdi.

Zeynep Alkan fit olmak için çok çabalıyor

Oyunculuk eğitimi almak için yurt dışına giden ve şimdilerde Hollanda’da bir okulda eğitimini sürdüren Zeynep Alkan, bir yandan dersleriyle ilgilenirken bir yandan da sevgilisi Wesley Pabis ile keyifli vakit geçiriyor. Sosyal medya hesabından gündelik yaşantısına dair son derece keyifli kareler ve videolar paylaşan Alkan, bu defa farklı bir paylaşımda bulundu.

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Fiziğini korumak adına vakit buldukça spor yapan Zeynep Alkan, bunun karşılığını almaya başladığını Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gösterdi.
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Belirginleşmeye başlayan karın kaslarını çektiği selfiede öne çıkaran Alkan, ne kadar yorucu bir tempoda spor yaptığının da altını çizdi.

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