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Zeynep Alkan iddialı elbisesiyle büyüledi! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

25.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın son sezonunda yarışan ve favori isimlerden biri olan Zeynep Alkan geçtiğimiz aylarda elendi ve Türkiye’ye döndü. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan kasığına kadar yırtmaç olan bir elbise giyip dekolteli poz verdi.

Zeynep Alkan iddialı elbisesiyle büyüledi! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Ünlü komedyen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan en son Survivor’daki performansı ile gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda elenip evine dönen Alkan, bacak ve göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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Kırmızı bir elbise tercih eden Zeynep Alkan’ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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24 yaşındaki ünlü ismin takipçileri "E bu kadar da güzel olma", "Her halin çok güzel", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumunda bulundu.

zeynep-alkan-göğüs-dekoltesiyle-büyüledi

Sevilen ismin paylaşımını beğenenler arasında ünlü oyuncu Melisa Döngel ve Survivor'ın eski sezonunda yarışan Berkan Karabulut'un sevgilisi fenomen Lale Onuk da yer aldı.

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Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Alkan'ın 572 bin takipçisi bulunuyor.

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