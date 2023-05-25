Zeynep Alkan iddialı elbisesiyle büyüledi! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Ünlü komedyen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan en son Survivor’daki performansı ile gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda elenip evine dönen Alkan, bacak ve göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Kırmızı bir elbise tercih eden Zeynep Alkan’ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

24 yaşındaki ünlü ismin takipçileri "E bu kadar da güzel olma", "Her halin çok güzel", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumunda bulundu.

Sevilen ismin paylaşımını beğenenler arasında ünlü oyuncu Melisa Döngel ve Survivor'ın eski sezonunda yarışan Berkan Karabulut'un sevgilisi fenomen Lale Onuk da yer aldı.

Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Alkan'ın 572 bin takipçisi bulunuyor.



