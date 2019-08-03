Zeynep Alkan karavandan paylaştı!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan şu sıralar film çekiminde. Yurt dışında eğitim aldıktan sonra ülkeye dönen Alkan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye de devam ediyor.

Film çekimi için zamanının büyük bır kısmını sette geçiren Alkan yaptığı son paylaşımla güldürdü. Karavanda yaptığı paylaşımla beğeni toplayan Alkan fotoğrafına "Annem hep doğal bir kadın ol derdi" notunu düştü.

Zeynep Alkan'ın fotoğrafı bazı takipçilerini rahatsız ederken bazı takipçilerinin de beğenisini topladı.

