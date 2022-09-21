Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı! "İlah mısın silah mı?"

Son zamanların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık hem kariyeri hem de özel yaşamıyla konuşuluyor. Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı, bu evliliği bu yıl sonlandırmıştı. Gözde isimlerden biri olan Bastık, bu defa derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

CESUR POZLARIYLA ORTALIĞI SALLADI

29 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor.

Cesur pozlarıyla ilgiyi üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda iç çamaşırlı pozuyla gündem olan Bastık, şimdi de göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Bastık'ın o pozu çok sayıda beğeni alırken, "İlah mısın silah mı?", "Süpersin Zeynep ablam" gibi yorumlar da geldi.

Ödüllü şarkıcı Zeynep Bastık, Ezhel'in Felaket parçasına yaptığı cover ile duyuldu.

Şarkıcılığın yanı sıra Adı Mutluluk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma gibi projelerde de oyuncu olarak rol aldı.



