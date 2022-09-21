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Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı! "İlah mısın silah mı?"

21.09.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hit parçalara yaptığı coverlar ile geniş bir üne sahip olan Zeynep Bastık, en son Ara şarkısıyla dillere dolandı. Yeteneğiyle ön plana çıkan ünlü isim aynı zamanda cesur pozlarıyla da son zamanlarda gündemden düşmedi.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı! "İlah mısın silah mı?"

Son zamanların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık hem kariyeri hem de özel yaşamıyla konuşuluyor. Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı, bu evliliği bu yıl sonlandırmıştı. Gözde isimlerden biri olan Bastık, bu defa derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

CESUR POZLARIYLA ORTALIĞI SALLADI

29 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Cesur pozlarıyla ilgiyi üzerine çekiyor.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda iç çamaşırlı pozuyla gündem olan Bastık, şimdi de göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Bastık'ın o pozu çok sayıda beğeni alırken, "İlah mısın silah mı?", "Süpersin Zeynep ablam" gibi yorumlar da geldi.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Ödüllü şarkıcı Zeynep Bastık, Ezhel'in Felaket parçasına yaptığı cover ile duyuldu.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Şarkıcılığın yanı sıra Adı Mutluluk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma gibi projelerde de oyuncu olarak rol aldı.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Zeynep Bastık
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