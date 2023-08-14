Zeynep Bastık'ın sahne tarzı Hadise'ye benzetildi! "Kumaş alta yetmiyor gibi"

Geçtiğimiz günlerde kravat-ceket-gömlekli kombinini paylaşan Hadise, bazı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplarken, bazılarının da eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Tarzıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin izinde olan bir isim var.

Son dönemde aşk hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık da benzer kombinle sahneye çıktı.

Yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiren Zeynep Bastık Çeşme Mano Del Sol Beach‘te sahneye çıktı. Hayranlarının Bastık’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde şarkıcının tarzına yorum yağdı.

Zeynep Bastık'ın da gömlek-kravat kombini sosyal medyada gündem oldu. Bastık'ın tarzını görenler "Hadise izinde", "Kumaş yetmiyor alta", "Bu da yeni moda altı boş çıkıyorlar", "Kadın çok tarz" yorumlarında bulundu.





