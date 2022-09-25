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Zeynep Bastık yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı

25.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Akış ile kısa sürede boşanma kararı alan Zeynep Bastık son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik" açıklamasıyla dikkat çeken Bastık son olarak yatak odasından iç çamaşırıyla poz verince olay oldu.

Zeynep Bastık yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Zeynep Bastık, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Zaman zaman estetik yaptırdığı iddiasıyla dikkat çeken Bastık geçtiğimiz günlerde "Estetiğim yok ama karşı değilim. Estetikle ilgili bir derdim yok ama yaptırmadım. İleride yaptırabilirim" demişti.

Kısa süre evliliği hakkında da konuşan Zeynep Bastık "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık." şeklinde konuştu.

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Yaptığı her hareket olay olan şarkıcı son olarak iç çamaşırlı ev halini paylaştı.

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Yatak odasından bir pozunu takipçilerine sunan Bastık hem beğeni aldı hem eleştiri. Bastık'ın son dönemdeki pozlarına zaman zaman Gülşen benzetmesi yapılıyor.


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Zeynep Bastık magazin
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