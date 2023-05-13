Zeynep Bastık konser tarzıyla nefes kesti! Süper mini kırmızı tulumlu pozları olay

Sosyal medyadaki dekolteli pozları ve başarılı şarkıları ile dikkat çeken Zeynep Bastık son konseriyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Sahne performansı çok beğenilen Bastık iki farklı elbise giydi. Ünlü ismin süper mini kırmızı tulumu çok beğenildi.

29 yaşındaki ünlü ismin iki bölümlük konserinde her bölüm için özel tasarlanmış sahne dekorları yer aldı.

10 kişilik orkestra ile sahne alan Bastık'a 33 dansçı eşlik etti.

Başarılı şarkıcının konserine Edis, Murat Dalkılıç, Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimler de katıldı.



