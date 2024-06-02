MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık Serkay TÜtüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı! "Ortada net bir şey yok"

Zeynep Bastık Serkay TÜtüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı! "Ortada net bir şey yok"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık'ın, Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündemdeyken dudak dudağa yakalandı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Bastık şaşırttı.

Zeynep Bastık Serkay TÜtüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı! "Ortada net bir şey yok"

Alican Ayyıldız'la aşkı kısa süren Zeynep Bastık'ın bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

Aşk iddialarından kısa süre sonra Zeynep Bastık oyuncu ile dudak dudağa yakalandı.

"TANIYORUZ BİRBİRİMİZİ"

Bu olay gündemdeyken Bastık Milliyet'e yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Serkay Tütüncü ile aşk yaşayıp yaşamadıkları yönündeki sorulara yanıt veren şarkıcı, ilk kez yeni ilişkisini itiraf ederek oyuncu ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

Kocasının sözleri kızdırdı! Tepkisi gündem oldu Kocasının sözleri kızdırdı! Tepkisi gündem oldu

Zeynep Bastık ayrıca "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" diye konuştu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısacık saçlarını pembeye boyattı! İşte yeni imajıKısacık saçlarını pembeye boyattı! İşte yeni imajı
Muhabir "Zor bir süreç" deyince bakın ne yanıt verdi! "Bu ülkede..."Muhabir "Zor bir süreç" deyince bakın ne yanıt verdi! "Bu ülkede..."
Rol arkadaşıyla sevgili oldu! Aşk pozu geldiRol arkadaşıyla sevgili oldu! Aşk pozu geldi
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçeli taraftarlar Jose Mourinho paylaşımlarına tepki gösteriyor!

Fenerbahçeli taraftarlar Jose Mourinho paylaşımlarına tepki gösteriyor!

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Emekliler dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor! Bankalardan atak, promosyon asgari ücreti geçti, işte yeni rakamlar

Emekliler dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor! Bankalardan atak, promosyon asgari ücreti geçti, işte yeni rakamlar

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho yola çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho yola çıktı!

Arda Güler futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

Arda Güler futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.