Zeynep Bastık Serkay TÜtüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı! "Ortada net bir şey yok"

Alican Ayyıldız'la aşkı kısa süren Zeynep Bastık'ın bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

Aşk iddialarından kısa süre sonra Zeynep Bastık oyuncu ile dudak dudağa yakalandı.

"TANIYORUZ BİRBİRİMİZİ"

Bu olay gündemdeyken Bastık Milliyet'e yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Serkay Tütüncü ile aşk yaşayıp yaşamadıkları yönündeki sorulara yanıt veren şarkıcı, ilk kez yeni ilişkisini itiraf ederek oyuncu ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

Zeynep Bastık ayrıca "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" diye konuştu.





