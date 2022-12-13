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  4. Zeynep Bastık süper minisiyle pozlar verdi! O detayı görenler "Saçma pozlardan vazgeç" dedi

Zeynep Bastık süper minisiyle pozlar verdi! O detayı görenler "Saçma pozlardan vazgeç" dedi

13.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde oldukça popüler olan ve sahne ücretini artıran Zeynep Bastık iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor. Son olarak süper minisiyle pozlar veren Bastık eteğinin altına iki farklı boy çorap giyip bunu gösterince bol bol yorum aldı.

Zeynep Bastık süper minisiyle pozlar verdi! O detayı görenler "Saçma pozlardan vazgeç" dedi

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser vermesiyle gündeme gelen Zeynep Bastık hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada verdiği iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık yeni pozlarını paylaştı.

Süper mini eteğinin altına beyaz çorap giyen şarkıcı çoraplarını farklı seçtiğini fark edip bu detayı öne çıkaran pozlarını paylaştı.

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Tarzı hayranlarının beğenisini kazanan Zeynep Bastık'ın pozlarını gören bazı takipçileri ise şarkıcıya "Saçma pozlardan vazgeç" yorumlarında bulundu.

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Zeynep Bastık ele fiyata

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