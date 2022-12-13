Zeynep Bastık süper minisiyle pozlar verdi! O detayı görenler "Saçma pozlardan vazgeç" dedi

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser vermesiyle gündeme gelen Zeynep Bastık hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada verdiği iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık yeni pozlarını paylaştı.

Süper mini eteğinin altına beyaz çorap giyen şarkıcı çoraplarını farklı seçtiğini fark edip bu detayı öne çıkaran pozlarını paylaştı.

Tarzı hayranlarının beğenisini kazanan Zeynep Bastık'ın pozlarını gören bazı takipçileri ise şarkıcıya "Saçma pozlardan vazgeç" yorumlarında bulundu.