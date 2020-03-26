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Zeynep Bastık'tan Miralem Pjanic açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı Zeynep Bastık, Juventus forması giyen Miralem Pjanic'in canlı yayında kendisine yazdığı yorumlar hakkında açıklama yaptı.

Zeynep Bastık'tan Miralem Pjanic açıklaması!

Zeynep Bastık geçtiğimiz gün evden konser verdi. Evinden çıkamayarak sosyalleşemeyen halkın motivasyonunu yükseltmek için bu yönteme başvuran isimlerden biri de sevilen şarkıcı Zeynep Bastık olmuştu.

Bastık, son canlı yayınında beklenmedik bir sürprizle karşılaşmıştı. Juventus forması giyen Miralem Pjanic, ünlü şarkıcıya Türkçe yorumlar yapmıştı.

Miralem Pjanic, yayına girer girmez, 'Selamun Aleyküm' yazmış ve devamında son günlerin popüler şarkısının nakaratını yazmıştı: "Bu hikayede yanan ben oldum."

Sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören bu yorumların ardından Zeynep Bastık ilk kez konuştu ve yaşananları yorumladı.

Güzel şarkıcı, yıldız futbolcunun hesabının hacklenebilmiş olabileceğini şu sözlerle ifade etti: "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..."

Miralem Pjanic'in yorumlarının ardından Zeynep Bastık'ın cevabı da yine gündeme oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık, Miralem Pjanic,

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