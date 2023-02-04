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Seks orucuna girdiğini söylemişti! Kourtney Kardashian ve kocasının müstehcen pozları tepki çekti!

03.02.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks orucu itirafından bulunan Kourtney Kardashian kocasıyla verdiği müstehcen pozlarla gündemde. Daha önce de çocuklarına aldırış etmeden kocasıyla kucak kucağa pozlar veren Kardashian tepki görmüştü. Ünlü isim tepkileri umursamıyor. Son olarak da poposunun bir kısmını açıkta bırakan elbisesiyle kocasına sarılınca tepki gördü.

Seks orucuna girdiğini söylemişti! Kourtney Kardashian ve kocasının müstehcen pozları tepki çekti!

Kourtney Kardashian ve Travis Barker gündemden düşmüyor. İkilinin her pozu olay oluyor. Karı kocanın daha önce de çocuklarının yanında öpüşmeleri gündeme gelmişti ve çocuklar annelerinin bu şekilde rahat olmasından rahatsızdı.

Bu olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra da Kourtney Kardashian'ın kocasıyla koltukta sere serpe pozlar vermesi tepki çekmişti. Benzer pozlar yine paylaşıldı.

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Kocasıyla bir çekimde oldukça müstehcen pozlar veren Kourtney Kardashian poposunun yarısının açık olmasını da umursamadı.

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Kourtney Kardashian'a "Bunu kendinize saklayın", "Çocuklarından utanmıyor musun?" tepkileri geldi.

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SEKS ORUCU İTİRAFI

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42 yaşındaki yıldız daha önce nişanlısı Travis Barker'la Ayurveda arınmasına katıldığını ve arınmanın unsurlarından birinin seks orucu adlı süreç olduğunu söylemişti.

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