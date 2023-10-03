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Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi! Yorum yağdı...

03.10.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, dillere pelesenk olan şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Zeynep Bastık son olarak yeni işiyle çok konuşuldu. Doğa ile iç içe yaşamak için Urla'ya yerleşen ünlü şarkıcının arazisinde lavanta yetiştireceği ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık şimdi de tuvalette verdiği pozlarla olay oldu.

Son zamanlarda özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kazancıyla da çok konuşuluyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim son olarak yeni işiyle gündem oldu. Urla'ya yerleşen ünlü şarkıcının çiflik evinin arazisinde lavanta yetiştireceği ortaya çıktı.

Zeynep Bastık konser

Yeni hobisi için oldukça heyecanlı olduğu söylenen Zeynep Bastık şimdi de tuvalette verdiği pozlarla gündem oldu. Daha önce tuvalette çektiği selfieler yüzünden çok eleştirilen ünlü şarkıcı yine tuvalette poz verdi.

Zeynep Bastık 1

Zeynep Bastık'ın son pozlarına yorum yağdı. Dün akşam İzmir'de konser veren ünlü ismin tuvalette verdiği pozlara bazı kullanıcılar 'Yine mi tuvalette?', 'Ne yapacağını şaşırdı' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Daha iyisi Türkiye'de yok', 'Duru ve güzel kadın' gibi yorumlar yaptılar.

Zeynep Bastık 2

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