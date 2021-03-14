Zeynep Dizdar kimdir? Zeynep Dizdar’ın acı kaybı!

Zeynep Dizdar, sosyal medyada babasının kaybını açıklarken, “Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin.” İfadelerini kullandı. 4 yıl önce annesi Sevim Dizdar’ı kaybeden Zeynep Dizdar, o dönem annesinin ölümünden doktorları sorumlu tutarak, yanlış ilaç verildiğini iddia etmişti.

ZEYNEP DİZDAR’IN ACI KAYBI

Başarılı şarkıcı Zeynep Dizdar, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sevenlerini üzdü. Babasu Kamuran Dizdar’ın vefat ettiğini açıklayan Dizdar şu ifadeleri kullandı;

“Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız.”

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Kadıköy doğumlu olan sanatçı, ilk albümü "Yolun Açık Ola" ile 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. Albümdeki "Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile o yıllarda radyo ve müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden de tam not aldı. Albümde "Nerede Olursan Ol" isimli şarkısına çektiği video klibiyle elektronik müziğin Türkiye'deki ilk örneklerinden birini de hayranlarına sunmuş oldu. Albümde yer alan ve hayvanlar için yazılan ve bestelenen ender şarkılardan biri olan "Bir Hayvanın Günlüğünden" ile de Dizdar, hayvan sevgisinin şarkılarına yansıtmıştı.