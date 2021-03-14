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Zeynep Dizdar kimdir? Zeynep Dizdar’ın acı kaybı!

14.03.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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Zeynep Dizdar kimdir? Zeynep Dizdar’ın acı kaybı!

4 yıl önce annesini kaybeden Zeynep Dizdar bugün sosyal medyada yaptığı açıklamada babası Kamuran Dizdar’ın da vefat ettiğini açıkladı. Zeynep Dizdar, 2008 senesinde çıkardığı “Sana Güvenmiyorum” adlı parçasıyla büyük beğeni toplamıştı.

Zeynep Dizdar, sosyal medyada babasının kaybını açıklarken, “Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin.” İfadelerini kullandı. 4 yıl önce annesi Sevim Dizdar’ı kaybeden Zeynep Dizdar, o dönem annesinin ölümünden doktorları sorumlu tutarak, yanlış ilaç verildiğini iddia etmişti.

ZEYNEP DİZDAR’IN ACI KAYBI
Başarılı şarkıcı Zeynep Dizdar, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sevenlerini üzdü. Babasu Kamuran Dizdar’ın vefat ettiğini açıklayan Dizdar şu ifadeleri kullandı;

“Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız.”

kamurn dizdar

zeynep dizdar

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Kadıköy doğumlu olan sanatçı, ilk albümü "Yolun Açık Ola" ile 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. Albümdeki "Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile o yıllarda radyo ve müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden de tam not aldı. Albümde "Nerede Olursan Ol" isimli şarkısına çektiği video klibiyle elektronik müziğin Türkiye'deki ilk örneklerinden birini de hayranlarına sunmuş oldu. Albümde yer alan ve hayvanlar için yazılan ve bestelenen ender şarkılardan biri olan "Bir Hayvanın Günlüğünden" ile de Dizdar, hayvan sevgisinin şarkılarına yansıtmıştı.

Zeynep Dizdar, 2010 yılında Can Günay ile evlenmiş ancak 2012 yılında Günay ile yollarını ayırmıştı.

zeynep dizdar 3

ALBÜMLERİ

  • Yolun Açık Olsun
  • İlle De Sen
  • Sana Güvenmiyorum
  • Hayat Benim Elimde
  • Viraj
  • Gönül Oyunu

TEKLİLER

  • Aşkın Büyüsü
  • 2012
  • Maske
  • İkimiz
  • Party
  • Bi Gülüşü
  • Önsezi
  • Kör Kurşun (feat. Murat Uyar)

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