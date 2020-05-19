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Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel'e tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel ve Amerika'da evlere temizliğe giden ablası Zeynep Korel arasında sular durulmuyor. Bir kadınla evli olduğu iddia edilen Zeynep Korel, "Konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz" diyerek kız kardeşine ateş püskürdü. İşte Zeynep Korel'in açıklamaları...

Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel'e tehdit

'Amerika'da gündeliğe gidiyorum' açıklamasıyla gündeme gelen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu olayın kısa sürede gündem olmasının ardından Zeynep Korel'in Ivana adında bir kadınla evli olduğu iddiası ise çok konuşuldu. Olayların ardından bir süre sessizliğe bürünen Zeynep Korel, kız kardeşi Bergüzar Korel hakkında sert açıklamalarda bulundu.

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"KONUŞURSAM EVDEN DIŞARI ÇIKAMAZ"

Bergüzar Korel'in ABD'de temizlik işi yapan ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasıyla gündemde.

Magazin Hattı'na konuşan Zeynep Korel, temizlik işi yaptığı ve köpek dolaştırdığı için ailesinin kendisinden utandığını söyledi. Annesini ve kardeşini, kendisine iftira atmakla suçlayan Zeynep Korel, kız kardeşi hakkında "Ben Bergüzar'a, 'Eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim' diyormuşum. Bakın bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır. Ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz" dedi.

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Türkiye'den Amerika'ya geliş sürecini anlatan Zeynep Korel şunları söyledi: "Üst düzey yöneticiliğimi bırakarak Amerika'ya geldim. Ayaklarımdaki rahatsızlıktan dolayı. Çok şükür şimdi iyiyim, fizik tedaviyle ancak artık bir yere bağlı olarak çalışmak yerine, Sevdiğim işi yapmak istediğim ve Amerika'da ciddi açık gördüğüm temizlik alanıyla ilgili şirket kurdum. Benim burada bir de köpek dolandırma işim vardı. Artık bir sektör burada ve ben burada buna da ön ayak oldum. Fakat bu çok çabuk duyulmuş.

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"ALDIRDIĞI KARAR BURADA GEÇMEZ"

Soyadımı öğrenen Türk komşularım bazı magazin programlarına haber veriyorlar.Bu arada temizliğe başladığımı annem ve kız kardeşim öğreniyor ve yakın çevreme, ' Eğer Zeynep'in temizlik işine girdiği Türkiye'de duyulursa, onunla tüm bağımızı koparırız'. dediklerini öğrendim. Temizlik yaptığım haberlerinden bir gün sonra kardeşim Bergüzar'ın hakkımda konuşmama kararı aldırdığını öğrendim. Bunu anlayamadım. Ama ben Amerika vatandaşıyım bu karar burada geçerli olmaz. Ben kardeşim hakkında konuşmam, bunu yapmam.

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"KALLEŞÇE BİR İFTİRADIR"

Bir kadınla evli olduğu iddiaları hakkında ise Zeynep Korel, "Ivana ile aileme gönderdiğim fotoğraflar bilinçli olarak magazine servis edildi. Beni zıvanadan çıkartan iftira ise "Ben Bergüzar'a, 'Eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim' diyormuşum. Bakın bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır. Ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz." ifadelerinde bulundu.

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Sözlerini sürdüren Zeynep Korel, "Biz hiçbir zaman bir aile olamadık. Biz hiçbir zaman bir olamadık Ben hep babamın kızı oldum. Doğruları söyledim. Çamuru atıp izi kalacak sandılar. Bu bir onur meselesi. Bunu benim ailem yaptığı için bu olayı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
uğraşma bu kadınla artık .seni takmıyor bile kendi kendine konuşuyorsun
Konuş o zaman..
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