Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel'e tehdit

'Amerika'da gündeliğe gidiyorum' açıklamasıyla gündeme gelen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu olayın kısa sürede gündem olmasının ardından Zeynep Korel'in Ivana adında bir kadınla evli olduğu iddiası ise çok konuşuldu. Olayların ardından bir süre sessizliğe bürünen Zeynep Korel, kız kardeşi Bergüzar Korel hakkında sert açıklamalarda bulundu.

"KONUŞURSAM EVDEN DIŞARI ÇIKAMAZ"

Bergüzar Korel'in ABD'de temizlik işi yapan ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasıyla gündemde.

Magazin Hattı'na konuşan Zeynep Korel, temizlik işi yaptığı ve köpek dolaştırdığı için ailesinin kendisinden utandığını söyledi. Annesini ve kardeşini, kendisine iftira atmakla suçlayan Zeynep Korel, kız kardeşi hakkında "Ben Bergüzar'a, 'Eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim' diyormuşum. Bakın bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır. Ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz" dedi.

Türkiye'den Amerika'ya geliş sürecini anlatan Zeynep Korel şunları söyledi: "Üst düzey yöneticiliğimi bırakarak Amerika'ya geldim. Ayaklarımdaki rahatsızlıktan dolayı. Çok şükür şimdi iyiyim, fizik tedaviyle ancak artık bir yere bağlı olarak çalışmak yerine, Sevdiğim işi yapmak istediğim ve Amerika'da ciddi açık gördüğüm temizlik alanıyla ilgili şirket kurdum. Benim burada bir de köpek dolandırma işim vardı. Artık bir sektör burada ve ben burada buna da ön ayak oldum. Fakat bu çok çabuk duyulmuş.