Zeynep Mansur 20 yıllık imajını değiştirdi!

Türkiye'de sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla Bilkent Center'da düzenlenen 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'ni ziyaret eden Zeynep Mansur, resim yapmaya başladığını iletti. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Mansur, "Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı bir konser projesiyle sevenlerimin karşısında olacağım. Bu proje için 20 yıllık saçlarımı değiştirdim. Radikal bir karar oldu ama yeni saçıma çok alıştım" dedi.

"RADİKAL BİR KARAR OLDU"

Festivalde sanatçı dostlarını ziyaret eden ünlü sanatçı Zeynep Mansur da tuval başına geçti. Sanatçı dostlarının sayesinde resim yapmaya başladığını ve her geçen gün bu alanda kendini geliştirdiğini ifade eden Mansur, "Ailem Ankara'da yaşıyor ve buraya sık sık geliyorum. Son olarak sanat festivali yapıldığı haberi alınca yoğun iş temposundan fırsat yaratıp geldim. Gençliğimi yaşadığım bu şehirde sanatın değer gördüğüne şahit olmak beni son derece mutlu ediyor" dedi. Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Mansur, "Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı bir konser programı hazırladım. Ramazan'dan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'in içinde yer alacağı konser serisi başlayacak. Bu proje için 20 yıllık saçlarımı değiştirdim" diye konuştu. "Kendimle ilgili yenilik yapmak istiyordum" diyen ünlü isim "20 yıldır sarışındım. Yeni imajımla sahneye çıktığımda insanlar çok şaşırdı ve çok beğendi. Beğenmedim diyenle karşılaşmadım. Yeni saçıma kendimde çok alıştım. Radikal bir karar oldu ama çok memnunum" ifadelerini kullandı.