MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Sever "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumuna bakın ne yanıt verdi

Zeynep Sever "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumuna bakın ne yanıt verdi

27.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Zeynep Sever son olarak beyaz yarım bady'siyle verdiği pozu paylaştı. Ünlü isim "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumuna ise bakın ne yanıt verdi.

Zeynep Sever "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumuna bakın ne yanıt verdi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü futbolcunun oyuncu olan eşi muhteşem fiziğini her fırsatta paylaşarak hayranlarının beğenisi topluyor.

Bir dönem gözlerden uzak olan Zeynep Sever Seksenler dizisiyle kendisine geniş bir hayran kitlesi yaptı. 2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever son pozuyla yine beğeni topladı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever beyaz bady'siyle verdiği pozu "Gelmiştir yaz" notuyla paylaştı. Bir arkadaşı ünlü oyuncuya "Kızım büyüdükçe daha fıstık oldun ya hu!" yazdı.

drrh

Zeynep Sever ise bu yanıta "Yaşlandık be" yazdı.

nhrp

Volkan Demirel'in eşinin bu yanıtına "Taş gibisin ne yaşlanması" yorumları yağdı.

GÖZLERDEN UZAKTI

2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 18 yaşında tanıştığı futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan ve magazin basınından uzak durdu.

Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma uygun fiyatlı alternatif önerilerBurcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma uygun fiyatlı alternatif öneriler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da ortalık karıştı! Hikmet bir anda ayağa kalktı ve...Survivor'da ortalık karıştı! Hikmet bir anda ayağa kalktı ve...
Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."
Yeni anne olan Özge Özpirinçci deniz sezonunu açtı! Doğal hali hayran bıraktı Yeni anne olan Özge Özpirinçci deniz sezonunu açtı! Doğal hali hayran bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."

Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

İlginizi Çekebilir

Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı?

Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı?

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz! Demeti 35 TL

Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz! Demeti 35 TL

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.