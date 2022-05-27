Zeynep Sever "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumuna bakın ne yanıt verdi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü futbolcunun oyuncu olan eşi muhteşem fiziğini her fırsatta paylaşarak hayranlarının beğenisi topluyor.

Bir dönem gözlerden uzak olan Zeynep Sever Seksenler dizisiyle kendisine geniş bir hayran kitlesi yaptı. 2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever son pozuyla yine beğeni topladı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever beyaz bady'siyle verdiği pozu "Gelmiştir yaz" notuyla paylaştı. Bir arkadaşı ünlü oyuncuya "Kızım büyüdükçe daha fıstık oldun ya hu!" yazdı.

Zeynep Sever ise bu yanıta "Yaşlandık be" yazdı.

Volkan Demirel'in eşinin bu yanıtına "Taş gibisin ne yaşlanması" yorumları yağdı.

GÖZLERDEN UZAKTI

2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 18 yaşında tanıştığı futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan ve magazin basınından uzak durdu.



