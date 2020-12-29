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Zeynep Sever Demirel saçlarını yine değiştirdi!

29.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Zeynep Sever Demirel saçlarını yine değiştirdi!

Saçlarını bakır, sarı ve maviye boyatan Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin "Doğal haline dön" çağrısına kayıtsız kalmadı. Saçlarını kendi rengine döndüren Demirel'in paylaşımı beğeni yağdı.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda siyah saçını bakır renginin ardından sarıya boyatmıştı.

Ardından saçını maviye boyayan Demirel, takipçilerinin "Doğal haline dön" çağrısına kayıtsız kalmadı.

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Saçlarını kendi rengine döndüren Zeynep Sever Demirel, yeni stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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31 yaşındaki Demirel'in "Şükür dualarınızı kabul edeyim mi?" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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