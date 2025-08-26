SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Zeynep Sönmez'den büyük başarı! İlk kez katıldığı Amerika Açık'ta ikinci tura yükseldi

Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Zeynep Sönmez'den büyük başarı! İlk kez katıldığı Amerika Açık'ta ikinci tura yükseldi
Berker İşleyen

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İLK KEZ KATILDI

Zeynep Sönmez den büyük başarı! İlk kez katıldığı Amerika Açık ta ikinci tura yükseldi 1

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez yer aldığı ABD Açık ana tablosunda başarılı bir başlangıç yaptı. Turnuvanın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets ile korta çıkan Sönmez, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Elemelerden gelen Volynets karşısında üstün bir performans sergileyen Sönmez, böylece Grand Slam ana tablo tecrübesine galibiyetle başlamış oldu.

İkinci turda ise genç tenisçiyi, Katie Boulter ile Marta Kostyuk arasındaki mücadelenin kazananı bekliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'
Başakşehir, Universitatea Craiova maçı hazırlıklarını sürdürdüBaşakşehir, Universitatea Craiova maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Tenis son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Edson Alvarez'den transfer itirafı!

Edson Alvarez'den transfer itirafı!

Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı!

Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.