Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 yenildi.

Ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen elemelerin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.

Rakibine 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükselmişti.