Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlemesi olay oldu

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş'un eşi geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

Tokuş, tedavisi evde süren Yılmaztürk'ün kaldığı odayı dezenfekte ederken çekilen eğlenceli videosunu Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımda eski oyuncu temizlik yaparken maske, siperlik ve eldiven takmayı ihmal etmedi.

43 yaşındaki Tokuş, eşinin kendisini camın ardından kaydettiği görüntüye "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notunu düştü.

Zeynep Tokuş'un bu videosunu gören takipçileri paylaşıma "Terminatör Zeynep" şeklinde esprili yorum yaptı.

Öte yandan uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan Tokuş, hayatına yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

