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Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç kimdir? Bilal Günenç ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

27.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç, magazin basınında yer alan haberlerin ardından günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle bilinen Zeyno Günenç'in babası yaşamını yitirdi. Peki Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç kimdir? Bilal Günenç ölüm sebebi nedir? İşte merak edilenler...

Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç kimdir? Bilal Günenç ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Zeyno Günenç, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda babasının ölümü üzerine duyduğu acıyı dile getirdi. Peki Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç kimdir? İşçe Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül karaktirene hayat veren Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç ile ilgili merak edilenler...

ZEYNO GÜNENÇ'İN BABASI BİLAL GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Günenç, babası Bilal Günenç'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeyno Günenç, acı haberi Instagram hesabında paylaştığı gönderi ile duyurdu.

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BİALAL GÜNENÇ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bilal Günenç ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan 55 yaşındaki oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babam’ı bugün kaybettik...sen harika bir baba oldun bize seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.yattığın yer incinmesin bitaneciğim... cenazesi 27 haziran pazartesi Fatih camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı mezarlığı’na defnedilecektir."


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Pınar Altuğ Tamer Karadağlı Zeyno Günenç
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