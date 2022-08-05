Zeytin Ağacı ile gündem olan Murat Boz'dan hüzün dolu paylaşım: "Mekanın cennet, ruhun şad olsun"

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altunorak ve Boncuk Yılmaz gibi oyuncuların başrolleri paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi 28 Temmuz'da Netflix izleyicisi ile buluştu. Zeytin Ağacı dizisi Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler arasında yer aldı. Başta Murat Boz ve Tuba Büyüküstün olmak üzere Zeytin Ağacı'nın tüm oyuncuları diziye olan yoğun ilginin ve başarının tadını çıkarıyor.

Bireye ait olmayan fakat aile büyüklerinden gelen yükleri teslim etmeye yardımcı olan aile dizimi terapisi üzerinden Ada, Leyla ve Sevgi'nin hayat hikayesine değinen dizide Toprak karakterini canlandıran Murat Boz sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

MURAT BOZ'DAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER: "HİÇ TANIMADAN ÖZLEMİ İLE BÜYÜDÜM"

Murat Boz, anneannesi Saadet Çetincan'ın fotoğrafına yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

İşte Murat Boz'un hüzün dolu o paylaşımı:

"Anneanem..

Hiç tanımadığım, görmediğim, dokunmadığım bir büyüğümün, anneannemin hasreti, özlemi ile büyüdüm ben.

Sevgili Annem O’nu çocuk yaşında elim bir kaza sonucu kaybetmiş, hala acısı en derinlerde bir yerlerde hissedilir ailemizde...

Kendisi bir fotoğrafçı ve bu gördüğünüz zaman ayarlı çekilmiş bir fotoğraf yani bugünkü adı ile “selfie” türkçesi “özçekim”..

Sevgi, zamansız, mekansız, kuralsızdır ve tüm boyutları aşar…

İşte ben öyle seviyorum anneannemi..

Seni içimde hep hissettim ve hala çok seviyorum. Mekanın cennet, ruhun şad olsun Saadet Çetincan…"





