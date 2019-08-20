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Zeytin alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı zeytinin her çeşidini yemeye bayılıyoruz. Ancak özellikle siyah zeytini işleme yöntemleri zaman zaman sağlık açısından tehlike yaratabilir.

Zeytin alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar

Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin işleme yöntemleri arasında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Bilge, "Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" dedi.

Sofralık siyah zeytinin işleme yöntemleri arasında yer alan kostik kullanımı yasal olsa da usulüne uygun olmayan kullanımda üründeki kalıntıların, sağlık açısından tehlike yarattığı belirtildi.

Konuyla ilgili görüş bildiren Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytinin yapım aşamasında üründeki acı tadın giderilmesinde kostik maddesinin kullanıldığını belirterek, "Kostik zeytindeki acılığı gidermek amacıyla kullanılmakta. Kostik kullanımının yasal olarak kabulü var. Kullanımı serbest bir ürün. Ama burada önemli olan kullanılan miktarı, ne ölçüde kullanıldığı ve hangi aşamalardan geçirildiğidir. Kostik kullanımı yasal olsa da sonrasında iyi yıkanmadığında, sağlık için tehlikeli bir hale geliyor. Zeytinin acılığının daha çabuk giderilmesi için kullanılan kostiğe alternatif ürünler de bulunuyor. Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİMDEN UZAK DURULMALI
Tüketicilere büyük bir iş düştüğünü vurgulayan Bilge şunları kaydetti: "Tüketiciler mutlaka üretim izin belgesi olan ve bakanlık denetiminden geçmiş, fabrikalarda gıda mühendisleri denetiminde üretilen ürünlerden yana tercihlerini yapmalılar. Merdiven altı denilen bilinmeyen yerlerden ürün almamaları gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme gıda ve beslenme sağlıklı zeytin

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