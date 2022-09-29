Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından Türkiye'de geçen yılki kültür sanat olayları derlendi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından Türkiye'deki kültür sanat olaylarının derlendiği "ZKS Kültür Sanat Yıllığı" okurlarla buluştu.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 haziran ve 2022 mayıs sonu kültür sanat olaylarını yeni bir biçimde ve derli bir halde okurlara sunan yıllık, kültür alanını meydana getiren tüm kolların her birinde yılın bilançosunu da okura sunuyor.

ZKS Kültür Sanat Yıllığı, Zeytinburnu Kültür Sanat'taki etkinliklerin krono­lojik dökümü ile Türkiye'deki önemli gelişmelerden bir kısmını derleyip bir araya getirirken, bunun yanında her zamanki gibi yıl içindeki gelişmeleri perspektif, yorum ve portre yazılarıyla masaya yatırıyor.

Yıllığın yayımlanan üçüncü sayısı, 43 akademisyen, sanatçı, yazar, şair, gazeteci ve eleştirmeni bir araya getiriyor.

Çalışmada ayrıca kültür tarihi, göçmenlik, çocuk edebiyatı, kayıp notların peşindeki kaşifler, eleştirideki yeni yönelimler, ekoloji kültüründeki dönüşüm, dijital yayıncılık, kaybolan kitapçılar, kültürel diplomasi, sanata ve kültüre erişim, arkeoloji, karikatürün siyaseti, kitap ekleri, edebiyat eğitimi, kültürel miras, Atatürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı, dizi ve sinema sektöründeki eski ve yeni uyarlamalar, Türk seyircisinin eğilimleri, çağdaş sanat, dergiciliğin yeni mecraları, Türk sineması tarihi ve eleştirisi, tarih dergiciliğinin meseleleri, sergiler, biyografik filmler, kütüphaneler, okuma kültürü, dergilerin ahvali, İstanbul Mushafı, İslam felsefesi klasiklerindeki çeviri sorunları, gelecek öngörüleri, düşünceye, felsefeye, müziğe, edebiyata, tiyatroya, resme, yayıncılığa ve karikatüre adanmış hayatlara dair birçok kültürel olayın bir yıllık bilançosu yer alıyor.

Zeytinburnu Kitapçısı'ndan ulaşılabilen ZKS Sanat Yıllığı, "zeytinburnu.istanbul/belediye-yayinlari" adresinden ücretsiz indirilebilir.

