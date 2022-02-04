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Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

04.02.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 76/3 Sokak'ta yürüyen Emrah K'ye, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen Emrah K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırganların kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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