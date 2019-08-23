Zeytinyağı kanser riskini yüzde 50’ye yakın azaltıyor

Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, 19’uncu ve 20’inci yüzyılın en yaygın hastalığın verem olduğunu belirterek, "20’inci yüzyılın son yarısından bugüne kadar devam eden süreçte en yaygın ve korkutucu hastalıkların başında kanser geliyor. Kanser, bir yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki ninelere ve dedelere kadar toplumun her kesimindeki insanları tehdit ediyor. İstatistiklere göre dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser teşhisi konuluyor. Türkiye’de ise 160 bin yeni kanserli eskisine ekleniyor. Bu artışın önemli sebeplerinden biri ise yakın ve uzak çevremizin korku paniği salgılamasından kaynaklanıyor. Aile çevremiz, sağlık kurumlarımız, hekimlerimiz ve haber kaynaklarımız bu korku paniğinin oluşmasında farkına varmadan müsebbip durumuna gelebiliyorlar. Halbuki düşman ne kadar kavi olursa olsun, eğer biz cesaretle savaş edebileceğimize inanıyorsak, bağışıklık sistemimiz ile ilgili bütün tedbirlerimizi alarak hazır hale gelebiliyorsak, mücadelemiz sonucunda zafer kazanabileceğimize de peşinen ikna olmamız gerek" dedi.

IŞIĞIN MİKTARI HÜCRENİN SAĞLIĞINI TAYİN EDER

Işığın miktarı hücrenin sağlığını tayin ettiğini sözlerine ekleyen Büyüközer, "Çin tıbbı, yüzyıllardır yaşam gücünü enerji olarak tanımladı. Çinliler meridyen sisteminin haritasını çıkardı, meridyen sistemi 1994’te geleneksel tıp tarafından yeniden haritalandı. 1968’de canlı hücrelerin ışık ürettiği keşfedildi. Işığın miktarı hücrenin sağlığını tayin eder. Işık ne kadar parlak olursa, hücre o kadar sağlıklı olur. 50'li yıllarda, Dr. Johanna Budwig kanser denklemine ekleme yaptı. Budwig'in araştırmalarına göre; normal sağlıklı hücrelerde elektriksel olarak pozitif olan çekirdek ve yüksek derecede doymamış yağ asidiyle elektriksel olarak negatif olan hücre zarı arasında bir iki kutupluluk buluyoruz" ifadelerine kullandı.

DİYETLER YÜKSEK DERECEDE DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNDEN YOKSUN

Bugün birçok ülkede diyetlerin yüksek derecede doymamış yağ asitlerinden yoksun olduğunu hatırlatan Büyüközer, "Hücre zarı lipitler veya yağlardan oluşur. Budwig'in sözünü ettiği yüksek derecede doymamış yağ asidi omega-3 yağ asitleri olarak adlandırılır. Bunlar balık yağları ile ilgilidir, geleneksel tıp bile bunu tavsiye eder. Amerika’da balık yağı satmayan bir eczane bulamazsınız. Bu yağlar ayrıca başka gıdalarda da bulunur, ama en çok keten tohumunda ve süzme zeytinyağında bulunur. Bu hidrojene yağlar kolesterole çok benzer ve bedenlerimiz farkı anlayamaz. Bu yağlar hücre duvarlarımıza girer ve elektrik yükünü bozar. Elektrik yükü olmayınca, hücrelerimiz boğulmaya başlar. Oksijen olmayınca, hücrenin bunun yerine koyabileceği tek yol anaerobik olarak solunum yapmaktır. Bunlar hücresel değişim işlemini engeller veya besinleri içeri almayı ve atıkları dışarı atmayı önler” şeklinde konuştu.