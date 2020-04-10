SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Zidane'dan koronavirüsle mücadele için Cezayir'e tıbbi ekipman bağışı

Zidane'dan koronavirüsle mücadele için Cezayir'e tıbbi ekipman bağışı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Teknik Direktörü ve dünyaca ünlü eski futbolcu Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'deki Becaye vilayetine 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

Zidane'dan koronavirüsle mücadele için Cezayir'e tıbbi ekipman bağışı

Real Madrid'in Teknik Direktörü ve dünyaca ünlü eski futbolcu Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'deki Becaye vilayetine 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

Becaye Valisi Ahmed Mabed yaptığı yazılı açıklamada, Zinedine Zidane Yardım Derneğinin, Cezayir'i de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bölgedeki hastanelere "solunum cihazlarının da yer aldığı tam teşekküllü 5 yoğun bakım ünitesi yatağı" bağışında bulunduğunu belirtti.

Mabed, yardım derneğinin başkanlığını yürüten ünlü futbolcunun babası İsmail Zidane'a desteğinden dolayı teşekkür etti. Futbol efsanesi Zidane, Cezayir'in Becaye vilayetinden Fransa'nın Marsilya şehrine göç etmiş bir ailenin oğlu olarak 1972 yılında doğdu.

Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Zidane, bir zamanlar top koşturduğu Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini yürütüyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında, Cezayir'de şu ana kadar 235 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1666 olarak açıklandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsiRonaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid zidane Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Alanyaspor'dan flaş Erol Bulut açıklaması!

Alanyaspor'dan flaş Erol Bulut açıklaması!

G.Saray bombayı patlıyor

G.Saray bombayı patlıyor

Messi Inter'e transferi hakkında konuştu!

Messi Inter'e transferi hakkında konuştu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
John Terry de top sektirme akımına katıldı

John Terry de top sektirme akımına katıldı

Zidane'dan koronavirüsle mücadele için Cezayir'e tıbbi ekipman bağışı

Zidane'dan Cezayir'e tıbbi ekipman bağışı

Messi, Ronaldinho'nun kafeletini ödedi mi?

Messi, Ronaldinho'nun kafeletini ödedi mi?

Djourou, Sion'u mahkemeye verdi

Djourou, Sion'u mahkemeye verdi

Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi

Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi

Trafik kazası geçiren eski futbolcu Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı

Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.