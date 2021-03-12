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Zidane'dan Ronaldo açıklaması

12.03.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Zidane'dan Ronaldo açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Juventus'tan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo için konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun geri döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ronaldo'nun Real Madrid efsanesi olduğunu kaydeden Zidane, "Ronaldo'nun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz, neler başardığını, onu ne kadar sevdiğimizi herkes biliyor. Ronaldo burada tarih yazdı, harika bir oyuncu. Şu anda Juventus oyuncusu, başka bir şey söyleyemem, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'in, Real Madrid yöneticileriyle temasa geçtiği kaydediliyordu.

2009-2018 arasında Real Madrid'de oynayan Cristiano Ronaldo, 4 Şampiyonlar Ligi kazandı, 2 kez de La Liga'nın en büyüğü oldu.

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Cristiano Ronaldo
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