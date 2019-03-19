Zidane'ın ilk bombası Sadio Mane

Zinedine Zidane ile ikinci dönemini geçiren Real Madrid, yaz transfer döneminde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

France Football'da yer alan habere göre, Real Madrid'de yeni bir başlangıca imza atan Zinedine Zidane, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devindeki ilk döneminde de Mane ile ilgilenen Zidane, transferdeki hedefine ulaşmadan istifa etmiş ve Real Madrid'den ayrılmıştı. Ronaldo'nun Juventus'a transferinden sonra hücum bölgesinde problem yaşayan Real Madrid, Sadio Mane ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Liverpool formasıyla iyi bir dönem geçiren 26 yaşındaki Sadio Mane, bu sezon Premier Lig'de 29 maça çıkarken 17 gole imza attı.

