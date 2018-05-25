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Zidane: Ronaldo böyle maçlar için yaşıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.05.2018 23:13 | Son Güncelleme

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, "Liverpool ile aynı şansa sahibiz. İki taraf da maçın favorisi değil. Soyunma odasındayken kimse favori olduğunu düşünmez" değerlendirmesinde bulundu. Zidane, Ronaldo içinse "O, böyle maçlar için yaşıyor. Maçı dört gözle bekliyor" diye konuştu.

Zidane: Ronaldo böyle maçlar için yaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısına, Liverpool'dan teknik direktör Jürgen Klopp ile kaptan Jordan Henderson, Real Madrid'den ise Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile kaptan Sergio Ramos katıldı.

Real Madrid'in teknik direktörü Zidane, zorlu maçların ardından finale kaldıklarını anımsatarak, "Bu sezon finale kalmak kolay olmadı. Buraya kadar çıkabildiğimiz için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde bir final maçı daha bizi bekliyor" dedi.

Takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formda olduğuna değinen Fransız çalıştırıcı, "Ronaldo, böyle maçlar için yaşıyor. Onun hayatına bu maçlar anlam katıyor. Maçı dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane, maçta favori taraf olmadığının altını çizerek, "Liverpool ile aynı şansa sahibiz. İki taraf da maçın favorisi değil. Soyunma odasındayken kimse favori olduğunu düşünmez" değerlendirmesinde bulundu.

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