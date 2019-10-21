SPOR

Zidane ve Ramos'tan Galatasaray maçı yorumu

İSPANYA HABERLERİ  | 21.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane ve takım kaptanı Sergio Ramos basın toplantısında konuştu. Zidane, 'Galatasaray karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz' derken, Ramos ise "Falcao büyük bir oyuncu, oynadığı takdirde bize çok engel çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Zidane ve Ramos'tan Galatasaray maçı yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK, KAZANMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray maçını kazanmak istediklerini dile getiren Zidane, "Maçı kazanmayı çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Baskı tabii ki olacak. Farklı ambiyanslar da olacak. Hepimiz aynı gemideyiz. Takımımdaki bütün oyunculara güveniyorum, ellerinden geleni yapacaklarına eminim. Toplamda 25 yıldır buradayım. Elbette bazen istenmeyen sonuçlar alınıyor ama bu durumdan hep birlikte çıkmasını bileceğiz. Her zaman iyi oynamak gerekir ama her zaman iyi oynayamazsınız. Biz Real Madrid’iz, futbolda böyle şeyler olur. Herkesten çok oyuncular kazanmak istiyor. Hepimiz çok yüksek motivasyonluyuz, maça çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Galatasaray’a mağlup olmamız durumunda benim için her şey bitecek mi bilmiyorum. Bunu bana sormasanız iyi olur, bunu cevaplayacak kişi başkandır. Ben tabii ki her zaman burada kalmak isterim" ifadelerini kullandı.

“KONUŞULANLAR BENİ TABİKİ RAHATSIZ EDİYOR”
Jose Mourinho’nun Real Madrid ile adının geçmesiyle de ilgili konuşan Zidane, “Geçmiş geçmişte kaldı, konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor. Fakat ben pozitif olacak ve elimden geleni yapacağım. 3 puanı almak istiyoruz.
açıklamasını yaptı.

RAMOS: AKLIMIZDA SADECE KAZANMAK VAR
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos ise "Kesinlikle çok tecrübeliyiz, kazanmak istiyoruz. Zor ve çok iyi olmayan sonuçlar aldık. 3 puanı almak istiyoruz. Takımda herkes Zidane'ı çok seviyor, birlikteyiz. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız. Kendimizi geliştirmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Hak etmediğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Futbol böyle bir şey, daha çok çalışmalıyız. Takımın ve oyuncuların aklında sadece kazanmak var ve bunu çok istiyoruz. Sakiniz, elimizden geleni yapacak ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.

MOURINHO SORUSUNA CEVAP
Bir gazetecinin, "Madrid kötü bir sonuç aldığında, her zaman Mourinho söz konusu oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ramos, "Herkes istediğini düşünebilir, saygı duyuyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçlara bağlı bir takımız, bunları aşmalıyız. Daha iyi sonuçlar alabiliriz. Biz sonuçları değiştirmeye oynamalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Zidane’ın tüm yaptıklarına karşı biraz daha saygıyı hak ettiğini düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE ÇOK GÜZEL AMBİYANSLARDA OYNADIK"
Türkiye ile ilgili yorum yapan Ramos, "Öncelikle bizi çok iyi karşıladığınız için teşekkürler. Türkiye’de daha önce çok güzel ambiyanslarda, çok iyi taraftarla sahip olan iyi takımlarla oynadık" dedi.

"FALCAO BİZE ÇOK ENGEL ÇIKARACAKTIR"
Ramos, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili ise "Falcao büyük bir oyuncu, oynadığı takdirde bize çok engel çıkaracaktır" diye konuştu.

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
R. Madrid, G.Saray kadrosunu açıkladıR. Madrid, G.Saray kadrosunu açıkladı
Real Madrid'den kötü provaReal Madrid'den kötü prova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zinedine zidane sergio ramos real madrid Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Ozan Tufan'ın sakatlık numarası olay oldu!

Ozan Tufan'ın sakatlık numarası olay oldu!

F.Bahçe'den 28 şampiyonluk açıklaması!

F.Bahçe'den 28 şampiyonluk açıklaması!

Ünlü futbolcuların artı 18'lik partileri deşifre oldu

Ünlü futbolcuların artı 18'lik partileri deşifre oldu

İspanya'da G.Saray korkusu! 'Cehennem...'

İspanya'da G.Saray korkusu! 'Cehennem...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zidane ve Ramos'tan Galatasaray maçı yorumu

Zidane ve Ramos'tan G.Saray maçı yorumu

Real Madrid, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı

R. Madrid, G.Saray kadrosunu açıkladı

Mallorca 1-0 Real Madrid

Real Madrid'den kötü prova

Eibar 0 - 3 Barcelona

Barça yıldızlarıyla güldü

Zidane'dan G.Saray sözleri!

Zidane'dan G.Saray sözleri!

Real Madrid'den yılın transfer bombası! Zidane ile Pogba'nın fotoğrafı ortaya çıktı

Yılın transfer bombası! O fotoğraf ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.